شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الحفار «نفرتيتي» سفارة البحرين وعمارة الشربتلي متجها لمحطة صفاء حجازي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الحفار نفرتيتي أسفل مبنى سفارة البحرين وعمارة الشربتلي بالزمالك شارع البرازيل متجها إلى شارع حسن محمد مقر محطة صفاء حجازي.

وكشفت مصادر رسمية، أن الحفار مخطط أن يدخل إلى موقع المحطة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن استمرار أعمال معالجة التربة أسفل السور الخارجي، وأحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين وأسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك، والذي نتج عن هروب التربة أسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها، وحدوث تخفيض بالضغوط أثناء عمل الماكينة.

وأضاف في تصريحات صحفية، نقوم الأن بتنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والتي أوصت بضرورة أن تكمل الماكينة عملها لتكملة الحلقتين المتبقيتين لتكملة الحقن خلفهما ثم الخروج بالكامل من المحطة، وهذا ما تم بنجاح، كما نقوم الآن بأعمال الحقن في الساحة الأمامية لسفارة دولة البحرين بجوار العمارة وداخل العمارة وأرضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر.

كما تم صب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وبمجرد استكمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة، تمهيدا لعودة السكان إليها، مشيرا إلى أن

العمل مستمر حتى في أيام العيد لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة.

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وأضاف، تفقدت باب العمارة ومدخلها وهي المناطق التي تتاثر في البداية والمدخل ثابت تمام وتوجهت إلى الأسانسير الخاص بالعمارة، ووجدت الخلوص ثابت حول كابينة الأسانسير من كل اتجاه، مما يدل على أن العمارة ليست مائلة ونحن نتعامل بشفافية تامة، وهدفنا سلامة السكان ونحن نقوم بعمل كل ما يجعل العمارة مؤمنة تماما.

وصول الحفار «نفرتيتي» أسفل مبني سفارة البحرين وعمارة الشربتلي بالزمالك

وصول الحفار «نفرتيتي» أسفل مبني سفارة البحرين وعمارة الشربتلي بالزمالك

وصول الحفار «نفرتيتي» أسفل مبني سفارة البحرين وعمارة الشربتلي بالزمالك

وصول الحفار «نفرتيتي» أسفل مبني سفارة البحرين وعمارة الشربتلي بالزمالك