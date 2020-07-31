شكرا لقرائتكم خبر عن نحر الأضاحي تشغل المواطنين عن الاحتفال بالعيد في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى ومدن محافظة القليوبية، هدوء تام خلال أول أيام عيد الاضحي المبارك، واكتفي المواطنون بنحر الأضاحي التي شغلتهم في اول ايام العيد، فيما تم اغلاق الطرق المؤدية لمناطق الكورنيش ببنها وشبرا، منعا للتجمعات في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد العميد عبدالعظيم سعيد، مدير مرور القليوبية، أنه تم وضع حواجز مرورية بكورنيش النيل بالقناطر وبنها وشبرا الخيمة، وعدم السماح بانتظار السيارات به، مع توفير المسارات البديلة.

وقال اللواء محمد سالم، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إنه تم تنفيذ حملة موسعة تم خلالها اخلاء الميدان من كل الاشغالات ورفع كل السيارات بمحيط كورنيش النيل ووضع مصدات خرسانية أمام قصر الثقافة حتي الميدان لمنع التجمعات الشبابية والعائلية.

شهدت بعض شوارع القليوبية جلوس العديد من الأسر أمام منازلهم حتى الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى، احتفالا بالعيد وانتظارا لذبح اضاحيهم التي قاموا بشرائها ووضعها امام بيوتهم للذهاب بها إلى السلخانة لنحرها ابتهاجا بالعيد.

كما احتفل الاطفال على طريقتهم الخاصة وانتشروا في الشوارع بعد ارتدائهم ملابسهم الجديدة، ومنهم من فضل ركوب الدرجات وشراء الألعاب، ورغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لجأ بعضهم إلى إقامة مهرجان للالوان تعبيرا عن فرحتهم بالعيد.

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