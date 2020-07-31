شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف القليوبية»: لا وجود لأي خروقات للمساجد في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف القليوبية اليوم الجمعة عدم وجود أي خروقات للمساجد بالمحافظة والالتزام ببث شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك عبر مكبرات الصوت فقط إلى جانب غلق جميع المساجد خلال نقل الشعائر والاقتصار على وجود العامل أو المؤذن فقط وعدم رصد أية مخالفات من المواطنين والاقتصار على أداء صلاة عيد الأضحى بالمنازل.

و عقد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اجتماعا بغرفة عمليات المساجد بالمديرية والإدارات الفرعية في إطار متابعة احتفالات عيد الأضحى المبارك تضمن الاجتماع عدة توجيهات أهمها عمل حملة نظافة بجميع المساجد من الداخل على أن تشمل النظافة محيط المساجد وواجهاتها ومداخلها.

وأكد " ابو السعود " الالتزام بتكبيرات العيد التى تبثها الإذاعة المصرية وإذاعتها عبر مكبرات الصوت بالمساجد فقط دون الزوايا، كما أنه تم التأكيد على تواجد الإمام وعمال المساجد فقط بالمسجد وعدم السماح لغير العاملين بالدخول مع غلق المسجد ضمن الإجراءات الاحترازية الصحية.