شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل بدون زوار في العيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية من الزوار، في أول أيام عيد الأضحى، بناء على قرار اللواء عبدالحميد الهجان، بالتنسيق مع وزارة الري، حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس «كورونا».
وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كل التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات.
وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدي صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار، والمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من جوده الخبز المقدم ومدي مطابقته للمواصفات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
كانت هذه تفاصيل خبر حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل بدون زوار في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.