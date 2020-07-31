شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق القناطر الخيرية وكورنيش النيل بدون زوار في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية بالقليوبية من الزوار، في أول أيام عيد الأضحى، بناء على قرار اللواء عبدالحميد الهجان، بالتنسيق مع وزارة الري، حفاظا على المواطنين من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كل التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع والتأكد من مصدرها وتاريخ الإنتاج ومدي صلاحيتها وإعلان الأسعار أمام المستهلكين، وطرح زيادة في المعروض من اللحوم الحمراء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، لضمان ثبات الأسعار وعدم المغالاة فيها من التجار، والمرور على المخابز والمطاحن للتأكد من جوده الخبز المقدم ومدي مطابقته للمواصفات.