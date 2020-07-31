شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحذيرات.. استمرار ذبح الأضاحي بشوارع الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خالف العديد من محلات الجزارة وبيع اللحوم، قرار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بمنع ذبح الأضاحي بالشوارع وإقامة شوادر بيع اللحوم وعرض الأضاحي أمام المحلات دون تصريح.

وشهدت شوارع الإسكندرية وخاصة بالأحياء الشعبية، صباح الجمعة، عمليات ذبح الأضاحي من الأغنام والعجول بمجرد انتهاء المواطنين من صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأقام عدد من محلات الجزارة شوادر لعرض اللحوم، كما قاموا بعرض الأضاحي أمام محالهم م في مخالفة صريحة لقرار الحظر.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر عدد من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة لعيد الأضحى، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، ومنها يحظر على كل المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وشدد «الشريف» على منع عمليات الذبح العشوائي بالشوارع، إلا بتصريح مسبق وفق إجراءات محددة مع السماح للمواطنين بذبح أضاحيهم داخل المجازر الحكومية وبالمجان.

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