شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية»: لم نرصد أي خروقات خلال صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن غرفة العمليات التي شكلتها المديرية لم ترصد أي خروقات خلال فترة صلاة عيد الأضحى، حيث التزمت جميع المساجد بإغلاق أبوابها والاكتفاء بإذاعة تكبيرات وصلاة العيد عبرأثير إذاعة القرآن الكريم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة عمليات مديرية الأوقاف بالإسكندرية منعقدة منذ الأمس، بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، لمتابعة أوضاع المساجد بالمحافظة، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف «خشبة»، أنه كلف مديري الإدارات بتشكيل غرف عمليات مصغرة كل في إدارته لمتابعة أحوال الإدارات، ورفع تقارير مفصلة عن الحالة العامة، وقامت الغرفة الرئيسية بالمرور على عدد من الإدارات الفرعية وتكليف المتابعة بالمرور على الإدارات الفرعية حسب الخطة الموضوعة.

جدير بالذكر أن مديرية أمن الإسكندرية كثفت من تواجد قوات الأمن والأقوال المتنقلة بمحيط المساجد، خاصة مسجدي أبوالعباس المرسي والقائد إبراهيم، وطريق الكورنيش وعدد من الطرق الرئيسية لمنع وجود أي تجمعات تخل بالإجراءات الاحترازية المعلنة.