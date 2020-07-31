شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: انتظام تشغيل العربات الروسي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة النقل عن انتظام حركة تشغيل القطارات الروسي الجديدة بين القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية. وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن القطارات الجديدة تتكون من جرارات جنرال إلكتريك الأمريكية الجديدة والعربات الجديدة القادمة من روسيا على خطوط السكك الحديدية حيث انطلق قطار رقم 1006 من القاهرة متجها إلى سوهاج الساعة 6 صباحًا وانطلق قطار رقم 1131 من القاهرة متجها إلى الإسكندرية الساعة 8.10 صباحًا كما انطلق قطار رقم 1004 من القاهرة إلى أسيوط الساعة 8.15 صباحًا. تشغيل عربات النقل الروسي الجديدة تشغيل عربات النقل الروسي الجديدة تشغيل عربات النقل الروسي الجديدة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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