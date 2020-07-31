شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فندقا يحصلون على «السلامة الصحية» في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم ١٣ فندقا بخمسة محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى ومطروح وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٦٢٤ فندقا بـ ٢١ محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف أن الـ ١٣ فندقًا الذين حصلوا اليوم على الشهادة تضمنوا ٤ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي رويال ستار بيتش ريزورت، وميركيور الغردقة، وبيراميزا سهل حشيش، وتوبيا، و٣ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي كينج سنفرو الفراعنة هايتس، ومخيم ساره، وسي صن، وفندقين بالقاهرة الكبرى هما فيروجيبت، وكارولين كريون، بالإضافة إلى ٣ فنادق بمحافظة مطروح هي سيستا مارينا، وسيوه سفاري باراديس، وسيوة شالي ريزورت، وفندق سارة بمحافظة أسوان.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا، بعد إجازة عيد الأضحى، على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.