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محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة وعدد من أحياء العاصمة

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إبراهيم معوض 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة حفاظا على الصحة العامة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على عدم السماح بدخول أو خروج السيارات إلا بعد التأكد من إرتداء السائقين و الركاب للكمامات.

كما تفقد محافظ القاهرة عدد من أحياء العاصمة لمتابعة توافر السلع الاساسية والخبز والوقود والبوتوجاز خلال فترة اجازة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار حملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار طوال أيام العيد.

محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة
محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة
محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة
محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة
محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة
محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة
محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة

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