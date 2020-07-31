- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة وعدد من أحياء العاصمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك موقف عبد المنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة حفاظا على الصحة العامة.
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على عدم السماح بدخول أو خروج السيارات إلا بعد التأكد من إرتداء السائقين و الركاب للكمامات.
كما تفقد محافظ القاهرة عدد من أحياء العاصمة لمتابعة توافر السلع الاساسية والخبز والوقود والبوتوجاز خلال فترة اجازة العيد.
وشدد محافظ القاهرة على استمرار حملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار طوال أيام العيد.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل والحدائق العامة وعدد من أحياء العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.