شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وشبورة مائية.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على كل الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال وجنوب الصعيد، ونشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية، وعلى مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين ، والبحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 40 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 22

رفح 33 23

رأس سدر 37 25

نخل 38 22

نويبع 40 30

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طابا 38 30

كاترين 35 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 26

قنا 44 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

ادفو 45 30

أبوسمبل 44 29

الوادى الجديد 47 29

شلاتين 39 28

ابو رماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30