شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العزل بفرشوط تُسجل صفر حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل بفرشوط بمحافظة قنا، الجمعة، تسجيل صفر حالات «كورونا»، لأول مرة منذ تحويل المستشفى إلى عزل أول يونيو الماضي.

وقال الدكتور محمد حمدي العديسي، مدير مستشفى العزل بفرشوط، إن المستشفى سجل اليوم ولأول مرة منذ شهرين صفر حالات كورنا، مشيرا إلى أن المستشفى استقبل 360 حالة منذ تحويله إلى عزل حالات كورونا، من مراكز ومدن شمال محافظة قنا، تم شفاء 278 حالة بعد تحسن حالتهم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وهناك حالات بسيطة تعالج في المنازل.