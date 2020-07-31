شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج المخدرات بقيمة 2 مليون جنيه بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الفيوم، من ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 4000 قرص مخدر و 30 طربة لمخدر الحشيش.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تروجيها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط 3 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية" كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدائرة مركز شرطة إطسا وبحوزتهم الآتى: " (4000) قرص مخدر لعقارى "تامول، ترامادول"، و (30) طربة لمخدر الحشيش "وزنت 3 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول".

Advertisements

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و 100 ألف جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.