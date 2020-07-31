شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السيسي يهنئ الشعب بالعيد: أدعو الله أن يشملنا برعايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تقديم الرئيس السيسي التهنئة للمصريين بعيد الأضحى المبارك، فضلا عن تقارير متعددة عن احتفالات العيد حول العالم، وتغطيات رايضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

السيسى فى رسالة تهنئة للشعب بعيد الأضحى: أدعو الله أن يشملنا برعايته وعنايته

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شعب مصر العظيم الأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب الرئيس السيسي، علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"يطيب لى أن أتقدم إلى شعب مصر العظيم وإلى الأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة".

طقس ثانى يوم العيد.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ، ارتفاع طفيف بالدرجات، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

حيثيات حبس مودة الأدهم: فتاة تيك توك اعترفت بالتصوير عارية للعمل بالدعارة

وفجرت أوراق حيثيات حكم المحكمة، مفاجأة جديدة بالقضية، حيث أوضحت الأوراق أن المتهمة مودة الأدهم اعترفت بتصوير نفسها عارية تماماً، ونشر تلك الصور كدعاية للترويج لنفسها للعمل بالدعارة، وأن أحد الأشخاص المجهولين تعمد نشر تلك الصور، كما اعترفت المتهمة طبقاً للأوراق أنها اعتادت نشر صور فاضحة تجذب أنظار الشباب والفتيات القصر، لإغوائهم بالاشتراك فى صفحتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يحقق لها إعلانات تعود عليها بفائدة مادية، قبل أن تعود المتهمة وتؤكد أن الصور العارية خاصة بها إلا أن هاتفها تم سرقته وتم تسريب الصور منه.

نفوق أول كلب مصاب بفيروس كورونا فى أمريكا.. صور

توفى أول كلب تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالولايات المتحدة، فى أول حالة وفاة من نوعها، وبدأ الكلب "بادى"، وهو من سلالة "جيرمان شيبرد"، وعمره 7 سنوات، يعانى من مشكلات فى التنفس، فى منتصف أبريل، بعد فترة وجيزة من إصابة مالكه روبرت ماهونى بالفيروس، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال جيوجرافيك".

فيديو.. مراسلو الخليج 365 يرصدون أجواء عيد الأضحى في المحافظات.. مواطنون يقيمون الصلاة بتجمعات صغيرة بالإسماعيلية.. غلق الشواطئ في الإسكندرية.. إقبال على الملاهى بسوهاج.. والقليوبية تغلق الكورنيش والقناطر

رصد مراسلو تلفزيون الخليج 365 فى المحافظات المختلفة اليوم، أجواء عيد الأضحى ومدى التزام المواطنين بقرار منع التجمعات للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا.

فى الإسكندرية، رصدت الزميلة جاكلين منير، استمرار غلق 61 شاطئ في محافظة الإسكندرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ولا يسمح بدخول أى شخص، وقامت الأجهزة التنفيذية في المحافظة بغلق بوابات الشواطئ حتى لا تتكرر مأساة غرق المواطنين الذين يتسللون إلى الشواطئ خلسة ليلاً.

Advertisements

وأضافت مراسلة الخليج 365، أن هناك دوريات تمر على شواطئ المحافظة لإخلاء ومنع تواجد أي تجمعات للمواطنين، موضحة أن المحافظة لم تشهد أي خرق لقرارات منع التجمعات في اليوم الأول لاحتفالات عيد الأضحى في منطقة كورنيش الإسكندرية.

مريض نفسى يطعن والدته بسكين ويلقى بشقيقه من الطابق الرابع فى بنها

شهدت مدينة بنها حادثا مأساويا، حيث أصيب شاب مريض نفسي بحالة هياج أسفرت عن قتله لوالدته بعدة طعنات بسكين، فيما ألقي بشقيقه من الدور الرابع، ولكنه سقط علي تندة حالت دون أن يصاب بأذى.

انتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية لموقع الحادث بشارع عجيبة ببنها الجديدة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وعرض جثة الأم علي الطب الشرعي وسؤال شقيق المتهم.

الأوقاف: لم نتخذ قرارا بصلاة الجمعة بالمساجد.. وصلاة اليوم تؤدى ظهرا بالمنزل

أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة والعاملين فى المساجد باستمرار غلق المساجد وقت صلاة ظهر الجمعة اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، والالتزام بأذان النوازل لصلاة الظهر.

وقالت الوزارة إنها لم تتخذ قرارا بعد بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مناشدة المصلين بضرورة الالتزام بالضوابط المعلنة حتى تتمكن الوزارة من الفتح التدريجى للمساجد أمامهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدة أنها تثق فى وعى وثقافة المصلين

المالية تطمئن المواطنين: 30% زيادة فى كميات الفكة المطروحة خلال العيد

أكدت وزارة المالية، فى رسالة طمأنة للمواطنين، أنه تمت زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" بنسبة 30% خلال عيد الأضحى؛ بما يضمن عدم حدوث أى أزمات، موضحة أن هناك احتياطيات كبيرة من العملات المعدنية المساعدة لدى مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"، تُلبى احتياجات الأسواق والمواطنين، على النحو الذى يُسهم فى تيسير حركة البيع والشراء.

مواطنون بالشرقية يقيمون صلاة عيد الأضحى فى الساحات بالمخالفة لقرار الحكومة.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة الشرقية، صورا لبعض الأشخاص خلال إقامة صلاة عيد الأضحى فى مركز أبومنشاة أبوعمر بالشرقية، حيث قام بعض الأشخاص بغلق أحد الشوارع وإقامة صلاة فى الخلاء بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد فى تجمعات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

السيسي يهنئ السعودية علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج مع الظروف الاستثنائية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علي التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استتثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، الامر الذي عكس مدي قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها علي تحمل تلك المسؤولية المقدسة باقامة كبري الشعائر الاسلامية ولتمكين المسلمين باداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق اجراءات احترازية حرصت علي تحقيق اعلي معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

طقس ثانى يوم العيد.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ، ارتفاع طفيف بالدرجات، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

فصل لربك وانحر.. إقبال كبير على مجزر البساتين لذبح الأضاحى فى أول أيام العيد .. الأهالى يصحبون أطفالهم ليشهدوا النحر فى جو احتفالى.. ويؤكد: أحسن من ذبح الشارع وهنا كل التجهيزات بالمجان.. صور

شهد مجزر البساتين بمحافظة القاهرة، اقبال كبير من المواطنين لذبح الأضاحى فى اول ايام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع فتح المجازر بالمجان دون دفع رسوم، مع توقيع الكشف الطبى على الأضحية، لضمان سلامتها.

ورصد ”الخليج 365” توافد الأهالى على المجزر واصحاب أطفالهم معهم حيث امتلئ العنابر المخصصة للأهالى، عن أخرها، بإشراف وحضور كل من الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام التفتيش على المجازر بالقاهرة، والدكتور مصطفى رمضان، مدير المجزر الألى بالبساتين، والدكتور عصام السيد مدير شؤون الطب البيطرى بالمجزر.