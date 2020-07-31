الداخلية : ضبط 1656 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد 1382 سائق نقل جماعى، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1382 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية، و جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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