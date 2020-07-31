حتى مليون جنيه.. "الأعلى للإعلام" يلزم الصحف الورقية والإلكترونية بإيداع مبلغ تأميني عن كل إصدار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحف الورقية أو الإلكترونية، بأن تودع مبلغًا تأمينيًا عن كل إصدار في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وحددت لائحة التراخيص قيمة تلك المبالغ لكل إصدار.

وذكرت المادة الثانية من لائحة التراخيص، أنه يُشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تُصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلغاً تأمينيًا في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

ويكون هذا المبلغ مليون جنيه مصري للإصدار اليومي، وتسعمائة ألف جنيه مصري للإصدار الأسبوعي، وثمانمائة ألف جنيه مصري للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، وسبعمائة ألف جنيه مصري للإصدار الإقليمي الأسبوعي، وستمائة ألف جنيه مصري للإصدار الإقليمي الشهري؛ وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها، وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أن تلتزم الصحف الإلكترونية بأن تصدر بصفة دورية وفي مواعيد منتظمة يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويكون الإصدار بواسطة أحد الملفات الوثائقية الإلكترونية التي تُستخدم لتحميل محتوى الصحيفة كاملًا.