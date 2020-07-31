غلق الشواطئ ومخالفات البناء.. توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الأوضاع بالمحافظات خلال اليوم الأول لعيد الأضحي المبارك.

وقال اللواء شعراوي، إن التقرير أشار إلى استقرار الحالة العامة في جميع المحافظات حتى ظهر اليوم الجمعة، مؤكدا أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن لملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولة من المواطنين لارتكاب أي مخالفة خلال أيام العيد.

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وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة استمرار توجيه المحافظات للأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي على أراضي الدولة والتعامل معها بحسم علي الفور بالإزالة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأشار إلى ضرورة متابعة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الشواطيء العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات علي مدار أيام عيد الاضحي والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في حالة حدوث أي طوارئ.