مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تكشف طقس السبت "بيان بالدرجات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وشبورة مائية وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويتوقع أن بالنسبة لفترات الليل، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون الرياح معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 40 23

بورسعيد 32 26

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 22

رفح 33 23

رأس سدر 37 25

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نخل 38 22

نويبع 40 30

طابا 38 30

كاترين 35 25

الطور 35 26

شرم الشيخ 42 29

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 40 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 26

قنا 44 28

الأقصر 46 31

أسوان 46 31

إدفو 45 30

أبوسمبل 44 29

الوادي الجديد 47 29

شلاتين 39 28

أبورماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 35 30