أسعار جديدة و3 فئات.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بـ8 أحياء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، للتيسير على المواطنين.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح الجديدة في أحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة وتشمل: الأميرية، الساحل، روض الفرج، شبرا، الشرابية، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، والزيتون، على النحو التالي:

خفض يصل لـ500 جنيه للمتر.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء بالساحل

أقل متر سكني بـ180 جنيها.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في الشرابية

سكني وتجاري وإداري.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالأميرية

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حسب الشارع.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بحدائق القبة

3 فئات.. تعرف على الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بالزيتون

تبدأ بـ252 جنيهًا.. أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء بروض الفرج

أغلى متر بـ700 جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بمنطقة الزاوية

تبدأ من 216 جنيهًا.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بشبرا

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