بث مباشر.. شعائر صلاة جمعة عيد الأضحى من مسجد الفتاح العليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أكدت وزارة الأوقاف متابعة غرفة عمليات الوزارة لخطبة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بنفس الضوابط الاحترازية.
وشددت الأوقاف، على التأكيد بغلق جميع المساجد في هذا التوقيت واقتصار الأمر على إذاعة تكبيرات العيد عبر إذاعة القرآن الكريم.
ووجهت الوزارة برفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل، والالتزام بتعليمات الوزارة وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.
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