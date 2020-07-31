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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك موقف عبدالمنعم رياض لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة حفاظا على الصحة العامة.
وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على عدم السماح بدخول أو خروج السيارات إلا بعد التأكد من ارتداء السائقين والركاب للكمامات.
كما تفقد محافظ القاهرة، عدة أحياء بالعاصمة لمتابعة توافر السلع الأساسية والخبز والوقود والبوتوجاز خلال فترة إجازة العيد.
وشدد على استمرار حملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار طوال أيام العيد.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: دخول السيارات موقف عبدالمنعم رياض مرهون بارتداء السائقين والركاب للكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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