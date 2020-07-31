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السيسي يهنئ السعودية بتنظيم الحج في ظروف استثنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس .

وأكد السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، أن هذا الأمر عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين من أداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

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