"سلاح وهيروين".. ضبط عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النيران في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت مديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران وبحوزته بندقية خرطوش و 100 جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية شاهدت أحد الأشخاص وبحوزته سلاح ناري ولدى محاولتهم ضبطه أطلق النيران تجاه القوات محاولاً الهرب.

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وعلى الفور بادلته القوات بالمثل، وأمكن إصابته وضبطه وتبين أنه (أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 7 قضايا "سلاح ناري، سرقة، مخدرات" وضبط بحوزته بندقية خرطوش، وفارغ، 3 طلقات من ذات العيار، 100 جرام من مخدر الهيروين، 8 آلاف جنية، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بإطلاقه النيران تجاه القوات في محاولة منه للهرب، وحيازته المواد المخدرة للاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، وتم نقلة للمستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.