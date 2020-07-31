الداخلية توفد مندوبا لتقديم واجب العزاء لأسرة طبيب الغلابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أوفدت وزارة الداخلية مندوباً عنها لتقديم واجب العزاء لأسرة الطبيب محمد عبد الغفار مشالي - الملقب "بطبيب الغلابة" بمدينة طنطا بمحافظة الغربية؛ وذلك تقديرا لمسيرته المعطاءة وتأكيداً على اهتمام الوزارة بتفعيل الدور المجتمعي للشرطة.

وكان وليد مشالي نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، أعلن عن وفاة والده بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء.

وكان الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، وجه نصائح "، لجموع المصريين قبل رحيله في حوار صحفي له بالحفاظ على سلامتهم من وباء فيروس كورونا وعدم التكدس والازدحام والتهوية الجيدة، والاهتمام بالتغذية السليمة والصحية، والبُعد عن العصبية والتوتر.

وبكى طبيب الغلابة حين تذكر واقعة تعيينه في إحدى الوحدات الصحية بمنطقة فقيرة، قائلا:" جاء لي طفل صغير مريض بمرض السكر وهو يبكي من الألم ويقول لوالدته أعطيني حقنة الأنسولين، فردت أم الطفل لو اشتريت حقنة الأنسولين لن نستطيع شراء الطعام لباقي إخواتك، ولا زلت أتذكر هذا المواقف الصعب، الذي جعلني أهب علمي للكشف على الفقراء"، مؤكداً أن كشفه يبلغ 5 جنيها وأحيانا لا يقبل ثمن الكشف من المرضى غير القادرين، ويقدم لهم الأدوية.