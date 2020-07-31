"قطعة آثار هي السبب".. تفاصيل اختطاف شخص ومساومة أسرته على دفع فدية بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف ملابسات اختطاف شخص في منطقة المرج، ومساومة أسرته على دفع فدية مالية.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص (موظف - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (فني شبكات - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ أمس، وفي وقت لاحق تلقى اتصالاً هاتفياً من هاتف نجله أبلغه خلاله المتصل باختطاف نجله المذكور، وساومه لدفع مبلغ مالي 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

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وتوصلت تحريات أجهزة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقين - مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهما المجني عليه حال تواجدهم بمنطقة المحاجر بدائرة مركز شرطة شبرامنت بالجيزة ، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه) والمستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهما وأقرا بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي (150 ألف جنيه) بدعوى شراء قطعة آثار فخططا لاختطافه لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالي المشار إليه؛ وفي سبيل ذلك قاما باستدراجه عقب الاتصال به هاتفيا والاتفاق معه على التقابل بالمنطقة محل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديا وأقرا بأنهما كانا في سبيلهما لاحتجازه بذات المنطقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بذات المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.