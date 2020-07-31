محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: كشفت مديرية أمن البحر الأحمر، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن التعدي على أحد الأشخاص. رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تداول مقطع فيديو تحت عنوان "بلطجة تنمر سحل وضرب عامل نظافة بشارع الكورنيش" بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وبالفحص تبين قيام عامل خردة ونجليه بالتعدي على عامل وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين العامل وعامل الخردة تعدى على أثرها نجلي الأخير على العامل باستخدام عصا خشبية، مما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة بالجسم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول مقطع فيديو.. ضبط المتهمين بسحل عامل نظافة في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.