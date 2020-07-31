"زواج بأوراق مزورة".. ضبط سيدة انتحلت اسم وصفة إحدى أقاربها للزواج بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة" القبض على سيدة انتحلت اسم وصفة إحدى أقاربها واستخراج محررات رسمية للزواج من أحد الأشخاص.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة مغاغة) بانتحال اسم وصفة ( "ابنة عمومتها" حاصلة على دبلوم تجارة ومتزوجة من أحد الأشخاص - مقيمان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة)، واستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم المنتحل واستخدام تلك البطاقة بالزواج من (أحد الأشخاص– مقيم بذات الناحية) بالرغم من عدم بلوغها السن القانوني للزواج في ذلك الوقت وانجاب طفله وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة باسم الأم المنتحل.

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وأضافت التحريات قيام المذكورة باستخدام تلك البطاقة في استخراج بطاقة تكافل وكرامة وصرف مبالغ مالية (راتب شهري) بالاسم المنتحل منذ عام 2016 بلغ إجماليها 16 ألف جنيه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمة المذكورة بمسكنها وبحوزتها (بطاقة الرقم القومي بالاسم المنتحل وعليها صورتها الشخصية - قسيمة زواج بالاسم المنتحل منسوب صدورها لمحكمة الأسرة بمغاغة - شهادة ميلاد بالاسم الصحيح) ، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.