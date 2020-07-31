بعد تداوله على "فيس بوك".. كشف ملابسات فيديو التعدي على مُسن بالشرقية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول خبر على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن المطالبة بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر "مسن" في الطريق العام، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص (حاصل على معهد فني) بالتعدي على (عامل "مسن") ويقيم كلاهما بدائرة بندر أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالضرب والسب "بدون إصابات" بسبب الخلاف على أولوية المرور بإحدى الطرق العامة، وقد تم حضور الطرفان لمقر مركز شرطة أبوكبير، وأيدا ما جاء بالفحص، وأبديا رغبتهما في التصالح والتراضي فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.