بإيصالات مزورة.. ضبط عاطل يُحصل رسوم انتظار سيارات من المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، القبض على عامل لقيامه بتزوير إيصالات تحصيل رسوم لانتظار السيارات منسوبة لمحافظة القاهرة. كانت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية) حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم وبحوزته ( دفتر إيصالات يحوي عدد 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة" ) . بمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على سائقي الميكروباص بأسلوب (انتحال صفة موظف بإدارة السرفيس) والاستيلاء منهم على مبالغ مالية (10جنيهات عن كل إيصال) باستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزته، وأضاف بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من ( مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان)، حيث تم ضبطه حال تواجده بالمطبعة، وبحوزته ( عدد 10 دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالي 5000 إيصال "مزورين").. وبمواجهته اعترف باصطناعه دفاتر الإيصالات بالمطبعة ملكه، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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