الداخلية تطبق إجراءات منع توقف السيارات بطرق الكورنيش في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: بدأت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات الاحترازية بطريق الكورنيش على مستوى الجمهورية ورفع السيارات المتوقفة مع إخلائها من المواطنين. وصرح مصدر أمني أنه اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو، سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن منع الانتظار بتلك الطرق. وأضاف المصدر تقوم إدارات المرور بمديريات الأمن إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، وتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد المصدر بأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل قائد السيارة المخالفة.

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