مصر | ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية لاستغلاله موقعه الوظيفه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية لاستغلاله موقعه الوظيفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية لإستغلاله موقعه الوظيفه وقيامه بتمكين أحد الأشخاص من الإستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص سابقًا وحاليًا مدير إدارة التنظيم بأحد الأحياء بالقليوبية) بإستغلال موقعه الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص والإتفاق على تمكينه من الإستيلاء على أرض أملاك دولة مساحتها 100 متر مربع -ملاصقة لأرضه- كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تم ضمها لأرض الثانى وقام الأول بإصدار ترخيص لها، ومكنه من إقامة مخازن عليها، وتملكها بدون وجه حق بالمخالفة للقانون، مما سهل الإستيلاء على أرض أملاك دولة والإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه.. وبمواجهته بما أسفرت عنه الجهود أقر بصحة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.