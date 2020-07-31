مصر | ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية لاستغلاله موقعه الوظيفه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية لاستغلاله موقعه الوظيفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد مسئولى المحليات بالقليوبية لإستغلاله موقعه الوظيفه وقيامه بتمكين أحد الأشخاص من الإستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص سابقًا وحاليًا مدير إدارة التنظيم بأحد الأحياء بالقليوبية) بإستغلال موقعه الوظيفى والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والتواطؤ مع أحد الأشخاص والإتفاق على تمكينه من الإستيلاء على أرض أملاك دولة مساحتها 100 متر مربع -ملاصقة لأرضه- كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث تم ضمها لأرض الثانى وقام الأول بإصدار ترخيص لها، ومكنه من إقامة مخازن عليها، وتملكها بدون وجه حق بالمخالفة للقانون، مما سهل الإستيلاء على أرض أملاك دولة والإضرار بالمال العام.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه.. وبمواجهته بما أسفرت عنه الجهود أقر بصحة الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (نجار مسلح – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديرية أمن الدقهلية أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (10 فرد محلى – دراجة نارية – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.
حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.