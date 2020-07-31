مصر | ضبط متهم بحوزته بندقية خرطوش ومخدر الهيروين بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط متهم بحوزته بندقية خرطوش ومخدر الهيروين بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية خلال تبادل لإطلاق النيران وبحوزته بندقية خرطوش و100 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية شاهدت أحد الأشخاص وبحوزته سلاح نارى ولدى محاولتهم ضبطه أطلق النيران تجاه القوات محاولًا الهرب، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل، وأمكن إصابته وضبطه وتبين أنه (أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه فى 7 قضايا "سلاح نارى، سرقة، مخدرات ") وضبط بحوزته (بندقية خرطوش، وفارغ، وعدد 3 طلقات من ذات العيار – 100 جرام من مخدر الهيروين – مبلغ 8 ألاف جنية – هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بإطلاقه النيران تجاه القوات فى محاولة منه للهرب، وحيازته المواد المخدرة للإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية؛ لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (نجار مسلح – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديرية أمن الدقهلية أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (10 فرد محلى – دراجة نارية – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة.

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تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.