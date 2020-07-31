مصر | كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص ومساومة أهليته بالمرج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص ومساومة أهليته بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مديرية امن القاهرة ملابسات واقعة إختطاف شخص بالقاهرة ومساومة أهليته نظير دفع فدية مالية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (موظف - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (فنى شبكات - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ أمس، وفى وقت لاحق تلقى إتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله أبلغه خلاله المتصل بإختطاف نجله المذكور وساومه لدفع مبلغ مالى 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

توصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقان - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه حال تواجدهم بمنطقة المحاجر بدائرة مركز شرطة شبرامنت بالجيزة، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه)والمستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما وأقرا بأنه نظرًا لسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى (150 ألف جنيه) بدعوى شراء قطعة آثار فخططا لإختطافه لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالى المشار إليه، وفى سبيل ذلك قاما باستدراجه عقب الإتصال به هاتفيًا والإتفاق معه على التقابل بالمنطقة محل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما لإحتجازه بذات المنطقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بذات المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.