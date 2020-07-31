مصر | ضبط إحدى السيدات لقيامهما بانتحال إسم وصفة إحدى أقاربها بالمنيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط إحدى السيدات لقيامهما بانتحال إسم وصفة إحدى أقاربها بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مياحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات لقيامهما بإنتحال إسم وصفة إحدى أقاربها وإستخراج محررات رسمية بالإسم المنتحل لإستخدامها بالزواج من أحد الأشخاص.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة مغاغة) بإنتحال إسم وصفة ( "نجلة عمومتها" حاصلة على دبلوم تجارة ومتزوجة من أحد الأشخاص - مقيمان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة)، وإستخراج بطاقة رقم قومى بالإسم المنتحل وإستخدام تلك البطاقة بالزواج من (أحد الأشخاص– مقيم بذات الناحية) بالرغم من عدم بلوغها السن القانونى للزواج فى ذلك الوقت وإنجاب طفله وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة باسم الأم المنتحل كما أضافت التحريات قيام المذكورة بإستخدام تلك البطاقة فى إستخراج بطاقة تكافل وكرامة وصرف مبالغ مالية (راتب شهرى) بالإسم المنتحل منذ عام 2016 بلغ إجماليها 16 ألف جنيه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمة المذكورة بمسكنها وبحوزتها (بطاقة الرقم القومى بالإسم المنتحل وعليها صورتها الشخصية - قسيمة زواج بالاسم المنتحل منسوب صدورها لمحكمة الأسرة بمغاغة - شهادة ميلاد بالاسم الصحيح)، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر، نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة سرقة ألواح طاقة شمسية من موقع خاص بإحدى شركات الطاقة الشمسية بأسوان وضبط مرتكبى الواقعة

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بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان (من موظف بإحدى شركات الطاقة الشمسية - كائن مقرها بدائرة المركز) بإكتشاف مسئولى الشركة فقد ( عدد 158 لوح طاقة شمسية " مخصصين كقطع غيار") من موقع تابع للشركة يقع بدائرة المركز، وإتهامه لأفراد الأمن الإدارى التابعين لإحدى شركات الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (مشرف أمن إدارى بشركة مقاولات، فرد أمن إدارى بشركة الأمن والحراسة المتعاقد معها لحراسة ذلك الموقع، عدد 4 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بقرية بنبان دائرة المركز، مالك مزرعة – له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بالأقصر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم عدا مالك المزرعة.. وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة، وإتفاقهم على إرتكاب الواقعة وفى سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا سيارة نقل حيث قاموا بالإستيلاء على الألواح المشار إليها على فترات متباعدة بإستخدام السيارة والإحتفاظ بالمسروقات داخل المزرعة ملك المتهم الهارب.

تم بإرشاد المتهمين ضبط (عدد 106 لوح، عدد 4 أجهزة كونفنتر "خاصة بتجميع الطاقة الشمسية " لم يبلغ بسرقتها )، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب وباقى المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.