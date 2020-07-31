مصر | ضبط شخص بسوهاج لاستيلائه على أكثر من 600 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بسوهاج لاستيلائه على أكثر من 600 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 600 ألف جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (7مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج)، بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (660000 جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.