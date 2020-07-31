مصر | ضبط عاطل وأخر لقيامهم بتزوير إيصالات تحصيل رسوم بالبساتين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل وأخر لقيامهم بتزوير إيصالات تحصيل رسوم بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مديرية أمن القاهرة القبض على شخص لقيامه بالإشتراك مع مالك مطبعة في تزوير إيصالات تحصيل رسوم للنصب على قائدي السيارات الأجرة بالقاهرة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية) حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم وبحوزته ( دفتر إيصالات يحوى عدد 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة").

بمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على سائقى الميكروباص بأسلوب (إنتحال صفة موظف بإدارة السرفيس) والإستيلاء منهم على مبالغ مالية (10جنيهات عن كل إيصال) بإستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزته، وأضاف بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من ( مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان)، حيث تم ضبطه حال تواجده بالمطبعة، وبحوزته ( عدد 10 دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالى عدد 5000 إيصال "مزورين" ) وبمواجهته إعترف بإصطناعه دفاتر الإيصالات بالمطبعة ملكه، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط طالب، لقيامه بنشر صور وأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة، عبر تطبيق التلجرام.

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كانت رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم أحد الحسابات والمسئول عن إدارة قناة ومجموعة المسميتان "بالغش إتجمعنا"، و"mo3gza" عبر تطبيق المحادثات "تيلجرام" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مادة (اللغة الأجنبية الثانية) أثناء انعقاد اللجان.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (4 هواتف محمولة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن القناة والمجموعة المشار إليهما.. كما تبين إدارته لعدد (1 قناة – مجموعتين) آخرين بذات التطبيق، ووجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى "2019 – 2020" أثناء إنعقاد لجان الامتحان، وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بقيامه بنشر أسئلة وأجوبه الثانوية العامة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والإستفادة منهم ماديًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.