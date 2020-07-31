مصر | شاهد.. بيع مخدرات في وضح النهار بمنطقة الطوابق بالجيزة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. بيع مخدرات في وضح النهار بمنطقة الطوابق بالجيزة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روجت مجموعة من الشباب في منطقة الطوابق فيصل بالهرم، المخدرات عن طريق وسائل مختلفة مثل "التوكتوك" أو الدرجات البخارية.

ويكشف مقطع فيديو التقطته عدسة "الخليج 365"، أن هؤلاء الشباب يتجمعون بصفة دورية في قطعة أرض فضاء تقع خلف مخزن حي الهرم بشارع الصفا والمروة، لتعاطي وترويج المواد المخدرة.

هذا، وتقع حوادث إجرامية خطيرة بسبب انتشار هذه التجارة، حيث شهدت منطقة الطوابق فيصل عدة حوادث، منها خطف واغتصاب وقتل تحت تأثير المخدر، ويعين تجار المخدرات "ناضورجية" لتنبيههم بحضور قوات الأمن، ويختبئون قبل وصولها، وسرعان ما يعاود البلطجية نشاطهم بعد انصراف الشرطة.

وقال أهالي المنطقة، إن هذه الأرض هي ملكية عامة للدولة، وبالرغم إنها خاليه من المارة في كل الأحوال، أصبحت وكرًا لهؤلاء الشباب للتعاطي وتوزيع المواد المخدرة.

وأكد الأهالي، أنه في الشهور الأخيرة تحولت المنطقة إلى وكر لبيع وتعاطي المخدرات "في عز الظهر وليس ليلًا فقط"، حتى أصبح المرور في هذه المنطقة مهمة بالغة الخطورة.

وطالب الأهالي، الأجهزة الأمنية بالتحرك السريع للتخلص من هذا الوكر، وإلقاء القبض على من يرجون ويتعاطون المواد المخدرة في وضح النهار واستخدام هذا المكان للتعاطي في الليل.

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في سياق منفصل، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط أحد الأشخاص، بمركز الصف جنوب المحافظة، لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وخامات وأدوات التصنيع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف عن قيام عاطل، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال التصنيع والإتجار بمخدر الحشيش متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته 26 قطعة لمخدر الحشيش، كمية من الخامات وأدوات للتصنيع، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بحيازته للمواد المخدرة والأدوات لتصنيع مخدر الحشيش بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها.