أخبار مصر | التنمية المحلية: أكثر من ٢ مليون جنيه قروض لتمويل المشروعات خلال يوليو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التنمية المحلية: أكثر من ٢ مليون جنيه قروض لتمويل المشروعات خلال يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، عن حجم القروض المقدمة لتمويل المشروعات بعد موافقه صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال شهر يوليو 2020، حيث بلغت 2،6 مليون جنيه في 13 محافظة.

وأوضح في بيان اليوم، أنه تم الموافقة على إقراض 297 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، وذلك بهدف زيادة دعم الشباب في العمل الاقتصادي الحر.

وأوضح شعراوي، أن الهدف الرئيسي لصندوق التنمية المحلية هو تمويل العديد من المشروعات لزيادة دخل الفرد والمرأة وتنويع مصادر الدخل المحلي مما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لأبناء المجتمعات المحلية القروية وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة خاصة بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن المحافظات التي تم بها تنفيذ تلك المشروعات هي المنيا والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وسوهاج وبني سويف والفيوم والمنوفية والوادي الجديد ودمياط وقنا وأسيوط.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا استحوذت على أكبر عدد من المشروعات بعدد 63 مشروعًا بقروض 443 ألف جنيه، والدقهلية 60 مشروعًا بقروض 596 ألف جنيه، والشرقية 36 مشروعًا بقروض 290 ألف جنيه، وكفر الشيخ 30 مشروعًا بقروض 290 ألف جنيه، وسوهاج 23 مشروعًا بقروض 171 ألف جنيه، وشمال سيناء 21 مشروعًا بقروض 189 ألف جنيه، لافتًا إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض حيث أنه يسعى دائمًا إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.

وأشار إلى أنه يتم تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها الصندوق للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4% وذلك تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، مؤكدا أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي إذ يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.

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