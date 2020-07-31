أخبار مصر | بينهم 9 من ذوي الهمم.. تعيين 114 شاباً في المنيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم 9 من ذوي الهمم.. تعيين 114 شاباً في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 114 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوي الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1492 شابًا، كما تم توفير 1150 فرصة عمل بالقطاع الخاص في 17 منشأة.
وأوضح وليد الإمام، مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة بلغت 27 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية للعمال المسجلين، فضلا عن صرف مبلغ 11 الفاً و480 جنيها على الرعاية الصحية، ليصل إجمالي ما تم صرفه اجتماعيا وصحيا على هذه الفئة 38 ألفا و480 جنيها.
كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 221 منشأة، وأسفر عن تحرير 35 محضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة، وحالة غلق واحدة، فضلاً عن تلقى شكوى واحدة تم بحثها خلال الشهر.
خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.