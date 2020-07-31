أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات للمصريين بالأردن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات للمصريين بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلًا عن تحصيل مستحقات الضمان والمعاشات، بلغت 3 ملايين و869 ألفا و941 دولار، أي ما يوازي 61 مليونا و788 ألفا و760 جنيها مصريا تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإردن، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن تسوية 42 شكوى وديا ، وتحويل 40 للقضاء، ومازال هناك 23 شكوي تحت البحث والدراسة ، فضلا عن توفير 94 فرصة عمل، واعتماد 92 عقد عمل وتأشيرات عمل.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه في هذا الإطار قام بنحو 4592 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات للعمال المصريين منها 119 زيارة للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن 21 زيارة لمنشآت أصحاب الأعمال ، وعقد 27 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية ، والرد علي 4425 استفساراً العمالة المصرية بالأردن من خلال المكتب.
خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 1211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 38236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.