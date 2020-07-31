شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم الطائرة العاشرة من طراز A220-300 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت، اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، الطائرة العاشرة من طراز الإيرباص A220-300 بحروف تسجيل SU-GFH وهي الطائرة العاشرة من إجمالي 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام في ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وتعد مصر للطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، ويقدم هذا الطراز سعة 140 راكبا ويتيح مستوى عاليا من الراحة والرفاهية بالإضافة إلى خدمات الإنترنت على متن الطائرة وخدمات الترفيه udio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة.