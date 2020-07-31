شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: انخفاض عدد الحالات المصابة بـ«كورونا» في مصر بشكل ملحوظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تجاوز عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد-19» في أفريقيا حاجز المليون حالة، مع انتشار الجائحة في العديد من البلدان ذات البؤر الساخنة، مشيراً إلى أنه في أقل من ثلاثة أسابيع، تضاعف تقريباً عدد الحالات المُصابة في القارة ليصل إلى 889457 إصابة، مع 18806وفيات.

وقالت المنظمة، في بيان الجمعة، إنه بوجه عام، تتسارع وتيرة الجائحة مع ارتفاع عدد الحالات الجديدة بنسبة 50% على مدار الأربعة عشر يوماً الماضية، مقارنة بالأسبوعين الذين سبقاها، ومع ذلك، تُشكل خمسة بلدان فقط حوالي 75% من العدد التراكمي لحالات الإصابة بمرض «كوفيد-19»، وهي: الجزائر، ومصر، وغانا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، موضحا أن جنوب أفريقيا وحدها حوالي نصف إجمالي الحالات المُصابة على مستوى القارة.

وأضافت: «كما تتزايد الوفيات أيضاً فقد سُجل ما مجموعه 4376 وفاة جديدة خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، بزيادة قدرها 22% عن الأسبوعين الذين سبقاها، وشهدت سبعة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من التي كانت قد فرضت حظر الخروج وبدأت حالياً في تخفيفه قفزةً في عدد الحالات بنسبة 20% خلال الأسبوعين الأخيرين، واضطرت بعض البلدان، مثل الكونغو والمغرب، إلى إعادة تنفيذ قيود جزئية بسبب زيادة عدد الحالات.

وقالت الدكتورة ماتشيديزو مويتي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم أفريقيا: «باتت قارة أفريقيا عند نقطة محورية مع اقترابها من حاجز المليون إصابة»، وأضافت: «تسلل الفيروس إلى خارج المدن الكبرى، وانتشر منها إلى مناطق نائية، وعلى البلدان أن تتحرك بخطى حثيثة لتسريع جهودها في مجال خدمات الاستجابة الرئيسية وتحقيق اللامركزية في هذا الشأن، ولا يزال بإمكاننا الحيلولة دون وصول مرض كوفيد-19 إلى الزخم الكامل، ولكن وقت العمل قد حان الآن».

من جانبه، أشار الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أنه بحلول عيد الأضحى المبارك، يرتفع أيضاً خطر انتقال العدوى نتيجة التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة، وينبغي أن يستند أي قرار بتقييد عقد تجمعات حاشدة أو تعديله أو تأجيله أو إلغائه أو الشروع في إجرائه إلى تقدير موحد للمخاطر، كما ينبغي أن يكون جزءاً من نهج شامل تتبعه السلطات الوطنية استجابةً للجائحة.

وأوضح المنظري: "يُشكل نقص الإبلاغ عن الحالات تحدياً، إذ تظل معدلات اختبار مرض كوفيد-19 في أفريقيا منخفضة وفقاً للمعايير العالمية، إلا أن هناك توسعاً في نطاق القدرات، حيث بلغ عدد الاختبارات التي أُجريت منذ فبراير الماضي حوالي 7.7 مليون اختبار وحتى منتصف يوليو، لم يتجاوز عدد الاختبارات التي أُجريت لكل 10000 نسمة 100 اختبار في 43 بلداً من بين 54 بلداً خضع للتقييم. ويجب أن تتحسن هذه المعدلات".

Advertisements

وأكد المنظري أنه لوحظ انخفاض عدد الحالات على مدار الأسابيع الخمسة الماضية في مصر، وهي ثاني أكبر بلداً من حيث عدد السكان وأحد أكثر البلدان المتضررة تضرراً شديداً من مرض «كوفيد-19».