شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «يطيب لي أن أتقدم إلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلي كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة«. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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