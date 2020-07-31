شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين: لدينا أخصائيون نفسيون.. ووفرنا 4300 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يضم 7 وزراء، وعضوين من أسر الشهداء والمصابين وعضوين من الشخصيات العامة فى المجتمع المدني.
وقال أشرف الخطيب، خلال حواره ببرنامج، "هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، "اكسترا نيوز"، مع الاعلامية خلود زهران، إن المجلس يوفر لأسر الشهداء والمصابين كل الخدمات المتاحة من الوزراء المعنيين.
وأوضح أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ، أنه تم تسجيل 914 شهيد ومصاب بعجز كلى، بالإضافة الى 5364 مصاب بإجمالي 8600 حالة وأسرهم.
واصل قائلًا: "نوفر الأخصائيين النفسيين لبعض الحالات، واطقم مختصة تتواصل مع اسر الشهداء والمصابين وتقدم لهم الدعم النفسى الكامل، كما نقدم تسهيلات خدمية لأسر الشهداء والمصابين بالوزارات، ووفرنا 4300 فرصة عمل لأسر الشهداء والمصابين".
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