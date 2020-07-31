شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة العاشرة من طراز ايرباص A220-300 تنضم لأسطول مصر للطيران..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الجمعة ، الطائرة العاشرة لشركة لمصر للطيران من طراز الايرباص A220-300 بحروف تسجيل SU-GFH، قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية بكندا ، وذلك ضمن 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، فى ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.

وتعد مصرللطيران من أول المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الطراز الذي يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، ويقدم هذا الطراز سعة مقعدية لعدد 140 راكبا و يتيح مستوى عالي من الراحة والرفاهية ، بالإضافة إلى خدمات الانترنت علي متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة.