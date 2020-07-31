قبل ما تدبح أعرف 7 معلومات عن مستحبات الذبح من مركز الأزهر للفتوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، التي نتذكر من خلالها معاني الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى؛ فالأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظِّمَ شأنها، ويجتهدَ في المحافظة عليها، وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعضَ أحكام الأضحية وآداب المضحِّي منها: مستحبات الذبح مستحبات الذبح - أن يكون بآلة حادَّة، وأن يسرع الذابح في ذبحه. - استقبال القبلة حال الذبح للذابح والذبيحة. Advertisements - إحداد الشفرة قبل الذبح، وإخفاؤها عن الحيوان قبل ذبحه. - أن تُضجَع الذبيحةُ على شقها الأيسر برفق أن يتولى ذبح الأضحية بنفسه إن كان يحسن الذبح وإلا شهد ذبحها. - التسمية والتكبير عند الذبح سَوْقُ الذبيحة إلى موضع الذبح سوقًا رفيقًا غير عنيف

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