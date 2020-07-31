شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 342 مليون جنيه لـ 295 ألف عامل بـ3248 منشأة بالسياحة والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخري، والتى تصل إلى 342 مليون و864 ألف جنيه، لنحو 295 ألفا و915 عاملا يعملون فى 3248 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 203 ملايين 697 ألف جنيه، لـ 196 ألفا و309 عمال يعملون في 3050 منشأة.

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أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 40 مليون و447 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا ، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.