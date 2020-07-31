شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بحملات ميدانية لمنع التجمعات فى أول أيام عيد الأضحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم جولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية وعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم حرصًا على صحتهم .

كما تفقد اللواء خالد عبد العال، مرسى ماسبيرو النهرى، للاطمئنان على اجراءات الغلق واتخاذ كافة التدابير لمنع التجمعات، بالتزامن مع غلق الحدائق والمتنزهات.

كما تفقد محافظ القاهرة موقف النقل العام بميدان عبد المنعم رياض، لمتابعة عمل اتوبيسات النقل العام ومنع التزاحم، والتوجيه بدفع المزيد من الحافلات لمنع التزاحم، وذلك بحضور اللواء رزق علي رئبس هيئة النقل العام بالقاهرة، ونائبى المحافظ للمنطقتين الشرقية والغربية وعدد من رؤساء الأحياء.

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وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة امس مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة .