شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى فى رسالة تهنئة للشعب بعيد الأضحى: أدعو الله أن يشملنا برعايته وعنايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شعب مصر العظيم الأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. Advertisements

وكتب الرئيس السيسي، علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"يطيب لي أن أتقدم إلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة.

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