شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء 11 نشاط و9 اجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 حتى 31 يوليو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل قراراً بأن تكون الفترة من الخميس30 يوليو 2020، حتى الاثنين 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29/6/2020، حيث يهدف التعديل إلى إتاحة 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، هذا بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019. ووفقاً للاتفاق يُنفذ المشروع بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتوقع انتهاؤه في ديسمبر 2024.

كما تضمنت القرارات بحسب التقرير، موافقة سيادته على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (134) لسنة 1981، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات، وكذلك الموافقة على طلب استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 64 فداناً بمشروع "اب تاون كايرو" بهضبة زهراء المقطم بمحافظة القاهرة، والترخيص لشركة إعمار مصر للتنمية (المطور) بإنشاء هذه المنطقة الاستثمارية، على أن تخصص لإقامة منطقة متكاملة ومتخصصة في الأنشطة التجارية، والسكنية، والإدارية، والترفيهية، والفندقية، والخدمية، فضلاً عن الموافقة على إقرار الضوابط وتحديد آليات التعامل على قطع الأراضي السابق تخصيصها للشركات الاستثمارية والجهات ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي تطلب منحها مهلة لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي التي ما زالت في حوزتها.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، حيث نعى الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء وخدمة الفقراء، كما تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة على أجندة الحكومة مثل نتائج الأداء المالي للعام 2019/2020، والموقف الحالي لمواجهة فيروس "كورونا"، فضلاً عن عقد اجتماع بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وكذلك اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمناقشة المخطط المقترح لمشروع "باب مصر" لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، والمقترحات الخاصة بتطوير مدينة سانت كاترين، وكذا المشروعات التنموية الأخرى بالمحافظات.

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وتضمنت الاجتماعات أيضاً، اجتماعاً مع وزيرة التجارة والصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بإقامة مجمعات صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة في عدد من المحافظات، وكذلك اجتماع حضره نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك؛ لمتابعة موقف أعمال التنفيذ والتشطيبات الخاصة بفروع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد سيادته اجتماعاً لمتابعة مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وخطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومساعد وزيرة التخطيط، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للبطولة رقم 27 لكأس العالم لكرة اليد رجال "مصر 2021"، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والشباب والرياضة، هذا إلى جانب اجتماع لاستعراض مقترحات ومخططات تطوير ميادين القاهرة الخديوية وعدد من الميادين الأخرى بالمحافظة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن حضور بخاصية الفيديو كونفرانس لكل من وزيري الثقافة، وقطاع الأعمال العام، ومحافظ القاهرة، ومساعد وزير السياحة، ومسئولي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة على مستوى المحافظات مثل مدى توافر السلع والوقود وتفعيل العمل بغرف العمليات والمرور اليومي والحملات لرصد مخالفات البناء وإزالتها وإحالتها للنيابة العسكرية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة سيادته مع وزير التنمية المحلية، للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بمحافظة قنا، كما أرسل برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هنأه فيها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بعيد الأضحى المبارك، وكذلك إرسال برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن متابعة تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجاً على أرض محافظات الجمهورية عبر تقارير دورية من وزير التنمية المحلية، كما عقد مؤتمراً صحفياً بحضور وزيري النقل، والدولة للإعلام، تم التطرق فيه إلى آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، ونتائج العام المالي 2019/2020، وتطوير منظومة المرافق والنقل الجماعي، وعلى رأسها السكة الحديد.

وتضمنت الأنشطة أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، قيامه بجولة تفقدية لمتابعة آخر المستجدات في المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بمدينة العلمين الجديدة مثل منطقة الداون تاون والحي اللاتيني، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة، فضلاً عن تفقد منطقة الأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية وميدان المسلة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال جولته بالمدينة برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك تفقد مشروع الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال جولته بالمدينة برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، كما شهد سيادته تشغيل الطريق الساحلي الجديد بطول 50 كيلومتراً خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هذا إلى جانب إلقاء كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والذى تحتفى به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ضمن جهود مصر لدعم قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 27 يوليو 2020، وذلك في تقرير تلقاه من وزير التنمية المحلية، حيث تمت إزالة 6437 مخالفة بناء و 2721 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية من أملاك الدولة في الفترة المذكورة.