6 مبادئ وضعتها الإدارية العليا لمعاقبة الموظف المنضم للجماعات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي صادر لها مبادي هامة، يؤكد أن العمل لا يقل شرفا ومجدا عن حماية أمن الوطن وقضت، بمجازاة أحد العاملين (س.ع.ا.م.ع) بمنطقة شمال الجيزة مأمورية إمبابة بمصلحة الضرائب بالفصل من الخدمة لأنه فى غضون عام 2016 قام بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج بالقول والفعل لأفكار هدامة فى أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وهدم نظام الدولة الأساسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي واحراز وسائط الكترونية تتضمن استغلال الدين الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية . المبادئ هي :- -الوطن ليس مشاعر أو دموع يجيش بها الوجدان إنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظه من السقوط . -الوطن يعنى الانتماء والوفاء والتّضحية والفداء بالنفس والمال والولد والزود عن حياضه . Advertisements -من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه لا يجب أن يستظل بأية حماية ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة . -التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن . -الظاهرة‪ ‬الإرهابية‪ ‬خلافا‪ ‬للظواهر‪ ‬الإجرامية‪ ‬لا‪ ‬تقاس‪ ‬بعدد الضحايا‪ ‬وإنما‪ ‬بقدرتها‪ ‬على‪ ‬نشر‪ ‬الفزع والرعب بين المواطنين -الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله , وتعقب مصادر تمويله لأنه تهديد للوطن وللمواطنين .

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